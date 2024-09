Furacão Helene deixa centenas de mortos, fecha estradas e derruba pontes nos EUA

O balanço de vítimas da passagem do furacão Helene nos Estados Unidos subiu neste domingo (29) para pelo menos 93 mortos - 30 deles em um único condado na Carolina do Norte.

A tempestade causou estragos em áreas da Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia e Tennessee, com fortes ventos e chuvas torrenciais, que deixaram cidades em ruínas, estradas inundadas e milhões sem eletricidade.

Pelo menos 93 pessoas morreram durante a passagem do furacão: 37 na Carolina do Norte, 25 na Carolina do Sul, 17 na Geórgia, 11 na Flórida, duas no Tennessee e uma na Virgínia, de acordo com relatos de autoridades e meios locais.