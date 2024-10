Claudia Sheinbaum toma posse no México e se torna a primeira mulher a governar o país

Desde o dia 9 de setembro, por exemplo, diferentes cidades de Sinaloa, como Culiacán, vivem dias de violência marcados por confrontos entre facções criminosas, como o Cartel de Sinaloa. Mais de cem pessoas já foram mortas e há centenas de desaparecidos.

Na economia, os principais desafios de Sheinbaum são: o controle da inflação, a atração de investimentos privados no país e a dívida pública. Nos últimos meses, houve desaceleração econômica e, em julho deste ano, o Fundo Monetário Internacional reduziu as expectativas de crescimento do México para 2,2% por cento.

Nesse contexto, ClaudiaSheinbaum conta com Marcelo Ebrard, que assume a Secretaria de Economia. Ebrard, que foi secretário de Relações Exteriores de López Obrador, foi também pré-candidato do partido Morena à presidência do México, mas perdeu as eleições internas para Claudia.

Já a reforma judicial, aprovada recentemente, pode atrapalhar os investimentos privados no país. A partir de 2025, juízes federais, ministros da suprema corte e outros cargos do poder judiciário serão eleitos por voto popular. A mudança causou incertezas em relação à independência do poder judiciário e foi alvo de críticas de empresários e dos governos dos Estados Unidos e do Canadá, principais parceiros comerciais do México.

Imigração depende do resultado das eleições americanas

O controle da fronteira entre México e Estados Unidos é uma pauta constante das relações diplomáticas entre os dois países. No entanto, a política migratória mexicana vai depender dos resultados das eleições de 5 de novembro no país vizinho.