Como é o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção na França?

Defeito na função executiva

Todos nós lidamos com diversas informações ao mesmo tempo no cotidiano e nosso cérebro deve ser capaz de selecionar aquelas que são importantes para atingir as metas estabelecidas. O sistema cerebral encarregado dessa tarefa é a função executiva, que fará a triagem das informações, hierarquizá-las e produzir uma ação dirigida. Esse mecanismo não funciona direito em quem tem Déficit de Atenção.

As recomendações do órgão francês englobam vários aspectos. Entre elas, a detecção precoce em consultas com a criança, os pais, mas também adultos que convivem com elas na escola ou outras atividades.

Em seguida, é preciso adaptar o ambiente escolar e em casa - os professores e pais devem aprender a lidar com as dificuldades em função das características individuais da criança. O tratamento é principalmente baseado no acompanhamento psicoterápico e a medicação, como a ritalina, por exemplo, só é recomendada em casos mais complexos.

O psiquiatra francês Gérard Macqueron, autor do livro "Psicologia da Atenção", lembra que, nas crianças, o transtorno pode desaparecer na vida adulta, mas persiste em até 60% dos casos. Entre os adultos, cerca de 5% convive a doença sem diagnóstico, ressalta.

A falta de atenção, impulsividade e hiperatividade que caracterizam a doença podem se manifestar de diversas formas. "Em uma conversa ou reunião, por exemplo, a pessoa tem dificuldade em se manter concentrada, da mesma maneira que é complicado se concentrar para finalizar uma tarefa. Tem tendência à procrastinação, dificuldade em estabelecer um plano de ação e definir objetivos precisos", exemplificou, em entrevista ao programa Priorité Santé, da RFI.