'Culpado de fazer jornalismo', Assange fala em ameaça à 'liberdade de expressão' no Conselho Europeu

"Foi realmente excepcional que ele tenha vindo aqui hoje... Ele precisa de tempo para se recuperar", disse Stella Assange aos repórteres após a audiência no comitê. "Ele está livre há apenas algumas semanas e estamos realmente no processo de começar do zero, ou de menos que zero", acrescentou ela.

Perguntada sobre quais seriam as próximas ações do Wikileaks, a editora-chefe do site, Kristin Hrafnsson, disse aos repórteres que Assange estava "comprometido como sempre com os princípios básicos que ele sempre respeitou: transparência, justiça e jornalismo de qualidade".

"Terrorista"

Mas o caso de Assange continua profundamente polêmico. Seus defensores o aclamam como um campeão da liberdade de expressão e dizem que ele foi perseguido pelas autoridades e preso injustamente. Os detratores o veem como um blogueiro imprudente cuja publicação sem censura de documentos ultrassensíveis colocou vidas em risco e comprometeu a segurança dos EUA.

Assange ainda tenta obter um perdão presidencial dos EUA por sua condenação nos termos da Lei de Espionagem. O presidente dos EUA, Joe Biden, que provavelmente concederá alguns perdões antes de deixar o cargo em janeiro próximo, já o descreveu anteriormente como um "terrorista".

Mas Chelsea Manning, a analista de inteligência do exército que vazou documentos para Assange, teve sua sentença de 35 anos comutada pelo presidente Barack Obama em 2017.