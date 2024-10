Desertor ucraniano denuncia 'mobilização para a vida toda' sem perspectiva de futuro

Durante cinco anos, Sergiy Gnezdilov foi soldado no exército ucraniano. Com a invasão em grande escala, o jovem de 24 anos até lançou um podcast onde soldados ucranianos compartilham seu cotidiano na zona de guerra. Mas, há dez dias, ele tomou a decisão de desertar, o que gerou grande repercussão na Ucrânia, com receios de que sua saída, amplamente divulgada, possa encorajar outros soldados a fazer o mesmo.

Cerise Sudry-Le Dû, correspondente da RFI em Kiev

Sergiy Gnezdilov critica uma mobilização "para a vida toda", sem perspectiva de retorno à vida civil, e diz estar esperando que outros assumam seu lugar.