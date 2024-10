Irã inicia ataques com mísseis a Israel; sirenes ecoam em todo o país e Teerã reivindica ofensiva

Para os analistas entrevistados pela AFP, essa contenção incomum revela, por trás da cautela, uma discreta satisfação em ver Teerã e seus auxiliares enfraquecidos na região.

O presidente Recep Tayyip Erdogan, que está preocupado com o fato de que "o Líbano e o povo libanês têm sido alvo da política de genocídio, ocupação e invasão de Israel desde 7 de outubro", data do ataque do Hamas ao sul de Israel, não disse uma palavra sobre as perdas do Hezbollah.

Somente o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, revelando que havia se encontrado com Nasrallah logo após o início da guerra em Gaza, falou de "uma figura importante para a região, especialmente para o Líbano, cujo vazio será difícil de preencher".

Ancara não se esqueceu do papel desempenhado pela milícia xiita libanesa e pelo Irã na salvação do regime sírio de Bashar al-Assad, nem do caos que essa guerra criou à sua porta, enviando milhões de refugiados para suas costas.

Essa seria até mesmo a razão pela qual o presidente Erdogan está tentando renovar os laços com Bashar al-Assad. "A Turquia e o Hezbollah não estão de acordo regionalmente, especialmente na Síria, onde o Hezbollah apoiou o regime e foi cúmplice dos crimes de guerra de Assad", aponta Özgür Ünlühisarcikli, do German Marshall Fund.

"Mesmo que as opiniões estejam divididas na Turquia, as perdas do Hezbollah são claramente menos preocupantes do que as do Hamas", porque a maioria dos palestinos é formada por muçulmanos sunitas como Erdogan.