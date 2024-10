Israel, Iraque e Jordânia fecham espaço aéreo após ataque de mísseis iranianos

Após a operação com mísseis iranianos contra Israel, na noite desta terça-feira (1°), o porta-voz do exército israelense afirma que "este ataque é sério e terá consequências". Diversos países do Oriente Médio fecharam seu espaço aéreo com medo de que o conflito se espalhe ainda mais na região. O Irã lançou um ataque maciço de mísseis balísticos contra Israel, que foram interceptados, principalmente nos céus de Jerusalém.

O espaço aéreo israelense foi fechado esta noite e os voos foram desviados no aeroporto Ben Gurion. "O espaço aéreo israelense está fechado. Os voos estão sendo desviados para outros destinos fora de Israel", disse o porta-voz da autoridade aeroportuária israelense, enquanto sirenes de alerta soavam em todo o país.

O Ministério dos Transportes do Iraque ordenou igualmente o fechamento do espaço aéreo do país por razões de "segurança" depois de o Irã ter lançado mísseis contra Israel, de acordo com a agência oficial de notícias iraquiana. O ministério também ordenou "a cessação temporária do tráfego aéreo em todos os aeroportos iraquianos".