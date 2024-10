Israel lança operações terrestres no sul do Líbano e orienta habitantes a evitar a área

Na madrugada de terça-feira (1), Israel anunciou ter iniciado operações terrestres "limitadas, localizadas e direcionadas" contra alvos do Hezbollah em uma área fronteiriça no sul do Líbano, acrescentando que a aviação e a artilharia israelenses estavam realizando ataques de apoio. O exército israelense aconselhou que habitantes evitem a região.

Há mais de uma semana, o exército israelense continua bombardeando o Líbano, com o objetivo de erradicar o Hezbollah.

"Combates violentos estão ocorrendo no sul do Líbano", escreveu Avichai Adraee, porta-voz do exército israelense, em uma mensagem publicada em árabe no Telegram, nesta terça-feira. "Para sua segurança pessoal, pedimos que não se desloquem em veículos do norte para o sul do Litani", acrescentou, referindo-se a um rio libanês, acusando o Hezbollah de usar civis como "escudos humanos".