Dupla brasileira é finalista na França do prestigioso prêmio Marcel Duchamp de arte contemporânea

Os finalistas, franceses ou radicados na França, realizaram especialmente para esta edição do prêmio Marcel Duchamp obras que estão expostas no Centro Pompidou de Paris a partir desta quarta-feira (2). São vídeos, desenhos, esculturas e instalações monumentais. Cada finalista ocupa uma sala de uma das galerias do Beaubourg.

"O Florescimento da Luz"

Para a ocasião, o coletivo Detanico & Lain montou a instalação "Flowering of Light", ou "O Florescimento da Luz". Três partes compõem o universo poético criado pela dupla para essa exposição, que levou quase um ano para ficar pronta.

A primeira delas coloca em relação "dois tempos muito distintos, que são o começo do universo, campos de galáxias muito antigas de 13 bilhões de anos atrás, em relação com campos de flor, que são fotos que nós fizemos na primavera passada", descreve Rafael Lain. Segundo Angela Detanico, eles trabalham "naquilo que constitui a imagem, que é a luz".

A segunda peça "é uma constelação de estrelas, constelação do Rio Eridanus, com os nomes das estrelas codificados no sistema de círculos concêntricos de metal espelhado". E na última, "os nomes dos mares da lua projetados em um disco de pedras brancas, como num Jardim zen", completa Rafael. "Esse imaginário celestial é uma tentativa de compreensão do mundo que muitas vezes é maior do que nós", sintetiza Angela.

Radicados em Paris

Angela Detanico é formada em linguística e Rafael Lain é tipógrafo. A linguagem com suas várias representações está no centro da obra artística da dupla que se inscreve na tradição da poesia e da arte concreta brasileira.