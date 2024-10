Presidente do Irã diz que 'não quer guerra', mas promete resposta firme em caso de ataque israelense

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse nesta quarta-feira (2) que o Irã "não está buscando a guerra", mas prometeu uma "resposta mais forte" no caso de uma retaliação israelense ao ataque maciço de mísseis de Teerã contra Israel no dia anterior. Autoridades europeias alertam sobre os riscos no espaço aéreo iraniano.

Se Israel "quiser reagir, teremos uma resposta mais forte", declarou o presidente iraniano em uma coletiva de imprensa junto com o emir do Qatar, xeque Tamim bin Hamad Al-Thani, em Doha. O Irã "não está buscando a guerra; é Israel que está nos pressionando a reagir", acrescentou Pezeshkian.

As declarações foram feitas um dia depois que o Irã atacou Israel com cerca de 200 mísseis, 90% dos quais, segundo Teerã, atingiram o alvo. Um grande número deles foi interceptado pelo sistema antimísseis, de acordo com o exército israelense, que disse na quarta-feira que os mísseis haviam caído em bases aéreas do país sem causar nenhum dano. Esse ataque iraniano direto contra Israel, o segundo desde abril, disparou sirenes em todo o país, ferindo duas pessoas em Israel e matando um palestino na Cisjordânia ocupada, de acordo com os serviços de emergência e uma autoridade palestina.