Em meio a Natal antecipado, Venezuela promove reforma de partidos que amplia repressão política

Neste ano, a festa de abertura do Natal foi exibida pelos canais estatais e também pelas redes sociais. Nas imagens, aparecem figurões do chavismo e crianças vestidas com as cores natalinas e embaladas pelas tradicionais canções alusivas à data.

Em Caracas, foi acessa a Cruz do Ávila, tradicional monumento instalado na montanha que separa a capital do do mar do Caribe. Foram inauguradas as luzes decorativas na Praça Bolívar, localizada nas imediações da Assembleia Nacional, e até mesmo na sede do Corpo de Investigações Científicas Penais e Criminais (CICPC) - um dos responsáveis pelas prisões arbitrárias cometidas no país, sobretudo após as eleições.

Sem voos e sem documentos

Os venezuelanos adoram o Natal, período em que as famílias se reúnem para preparar as saborosas hallacas e cantar "villancicos", as músicas natalinas. Mas desta vez há outro agravante além da inflação. Após a gestão de Maduro cortar laços com países que não reconheceram o resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral, foi reduzida a oferta de voos que chegam a saem da Venezuela.

Nesta terça-feira foi anunciada a prorrogação, pelo menos até 30 de outubro, de voos diretos para República Dominicana, Panamá e Peru. Além disso, no último fim de semana, foi anunciado que venezuelanos com passaportes vencidos não poderão entrar em seu país natal.

A proibição foi criticada pelos mais de 7 milhões de venezuelanos que vivem no exterior. Em muitos países, não há representação diplomática venezuelana para poder renovar o documento e, sem o passaporte atualizado, eles não podem entrar em seu próprio país.