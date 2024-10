Zelensky visita tropas na fonteira com a Rússia e confirma ida a encontro sobre Ucrânia na Alemanha

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou neste sábado (5) que participará do encontro internacional sobre a defesa da Ucrânia, que será realizado em Ramstein, na Alemanha, na próxima semana. O evento contará também com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na véspera, Zelenksy visitou tropas na região de Sumy, na fronteira com a Rússia.

"Estamos nos preparando para a 25ª reunião de Ramstein no dia 12 de outubro, que será a primeira realizada ao nível dos líderes" dos cerca de 50 países que apoiam a Ucrânia, declarou Zelensky nas redes sociais. Ele afirmou que apresentará "medidas claras e concretas para um fim justo da guerra", enfatizando que a "determinação dos parceiros e pelo fortalecimento da Ucrânia" pode interromper o avanço da Rússia.

O encontro ocorre em um momento crucial para a Ucrânia, antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos em novembro, que podem colocar em risco o apoio crucial de Washington caso Donald Trump vença.