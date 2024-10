Ataques aéreos israelenses ao centro de Beirute deixam ao menos 11 mortos

Na Faixa de Gaza, onde Israel intensificou mais uma vez seus bombardeios e operações terrestres, o Crescente Vermelho Palestino anunciou quinta-feira a morte de 28 pessoas num ataque à escola Rafidah em Deir el-Balah (centro), que abriga famílias deslocadas, e 54 feridos.

O Exército israelense afirmou ter realizado um ataque aéreo "preciso" contra "terroristas" que operavam "em edifícios anteriormente usados" como escolas.

Ataques à ONU

No Líbano, a força da ONU (Unifil) denunciou os "repetidos" disparos de tropas israelenses contra suas posições. Um deles feriu dois soldados da paz na quinta-feira, provocando protestos entre os países que contribuem para esta força, Itália, França, Espanha e Irlanda.

O país que mais contribui com militares em termos de números para a força da ONU, com 900 soldados destacados no Líbano, a Itália, mencionou possíveis "crimes de guerra". Os Estados Unidos disseram estar "muito preocupados" com os relatos de disparos israelenses contra a Unifil.

O Exército israelense afirmou ter disparado "perto" do quartel-general da Unifil, especificando que pediu aos soldados da ONU que permanecessem "em áreas protegidas".