"Burnout" da Amazônia pode causar extinção em massa de espécies selvagens, adverte WWF

As diferentes populações de animais selvagens perderam em média 73% dos seus indivíduos em 50 anos, segundo o relatório de referência do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) divulgado nesta quinta-feira (10). O documento ressalta os riscos de desequilíbrios agudos nos ecossistemas, como o possível ponto de não retorno da Amazônia, que levaria à extinção em massa de espécies selvagens. O continente que mais registrou declínio de densidade populacional foi a América Latina.

Cerca de 5.500 vertebrados, distribuídos em 35 mil populações em todo o mundo, estão listados no "Índice Planeta Vivo", estabelecido e atualizado a cada dois anos pela Sociedade Zoológica de Londres. As conclusões do relatório não significam que mais de dois terços do número de animais selvagens do planeta tenham desaparecido, mas que o tamanho das diversas populações (grupos de animais da mesma espécie que compartilham um habitat comum) diminuiu 73% em média nos últimos 50 anos (1970-2020). Na edição anterior, de 2022, a perda de populações era 5% menor do que agora.

O relatório do WWF é publicado a 11 dias do início da COP16 da Biodiversidade, na Colômbia. Os países vão discutir a implementação do acordo internacional de conservação da natureza, com 20 metas a serem atingidas até 2030.