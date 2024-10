Chanceler alemão afirma que continuará fornecendo armas para Israel

"Fornecemos armas e forneceremos armas", disse novamente o chanceler alemão, sem especificar sua natureza, seu volume ou como seriam utilizadas.

"Durante semanas e meses, o governo federal recusou autorizações de exportação para a entrega de munições e até peças sobressalentes para tanques para Israel", afirmou o líder da oposição conservadora alemã Friedrich Merz ao Bundestag na quinta-feira.

O parlamentar disse ter conhecimento de muitos casos "nos quais o governo recusou a validação necessária para a entrega de materiais e equipamentos que Israel precisa agora urgentemente para exercer o seu direito de autodefesa".

Pedido de Macron gera tensão

Emmanuel Macron, pediu no sábado (5) em entrevista à rádio France Inter, o fim do fornecimento de armas utilizadas em Gaza por Israel, despertando a ira do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Em Berlim, tradicional apoiador de Israel, o pedido do presidente francês gerou tensões.

"As declarações de Macron causaram muita surpresa e irritação na Alemanha", disse esta semana a cientista política alemã e especialista em relações internacionais Daniela Schwarzer, da Fundação Bertelsmann, durante uma reunião com a imprensa estrangeira.