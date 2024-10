Com estilo forte e sóbrio, Han Kang é a primeira autora sul-coreana a ganhar o Nobel de Literatura

Han Kang, romancista sul-coreana e ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, conquistou o público com sua ficção delicada, sobre temas muitas vezes trágicos. Ela é a primeira autora da Coreia do Sul a ganhar o Nobel, após ter sido a primeira a receber o prestigioso prêmio britânico Booker Prize, aos 45 anos, em 2016. Kang é publicada no Brasil pela Todavia.

O estilo de escrita de Han Kang possui as qualidades atribuídas à literatura do extremo oriente: imagens fortes com formas sóbrias. "É uma mulher extremamente discreta, de grande elegância. Tem uma prosa que corresponde ao seu refinamento, à sua precisão na literatura", disse Anne Garréta, presidente do prêmio literário francês Médicis, atribuído a Kang em 2023 por "Despedidas impossíveis" (não publicado no Brasil).

Han Kang nasceu em Gwangju, no sul do país, e se mudou para Seul aos nove anos. Seu pai, Han Sung-won, era escritor, e seu irmão Han Dong-rim também escreve. Ambos foram incentivados a desenvolver o gosto pelas artes e pela música, além das letras.