Em Paris, Zelensky descarta "possibilidade de cessar-fogo" e insiste em ataques à Rússia

O líder vem exigindo há meses autorização para usar os mísseis britânicos Storm Shadow de longo alcance para atingir alvos dentro do território russo.

Mas Mark Rutte pediu ao presidente ucraniano, após a reunião trilateral, que não se concentrasse num único sistema de armas, acreditando que nenhum deles faria realmente "a diferença".

O primeiro-ministro britânico "reiterou o apoio inabalável (do Reino Unido) à Ucrânia diante da agressão militar da Rússia".

O Reino Unido tem sido um dos principais apoiadores de Kiev desde que a invasão russa da Ucrânia começou, em 24 de fevereiro de 2022. Esta é a segunda vez que o presidente ucraniano vem a Londres desde que os trabalhistas tomaram posse, em 4 de julho.

A viagem do presidente ucraniano a seus aliados europeus, ocorre em meio ao avanço das tropas russas no leste da Ucrânia. O Exército russo afirmou na quinta-feira ter atingido dois lançadores dos sistemas antiaéreos American Patriot, armas caras e valiosas entregues à Ucrânia para enfrentar os bombardeios diários das forças do Kremlin.

Corte na ajuda ocidental

Na sexta-feira, o presidente ucraniano será recebido em Berlim pelo chanceler Olaf Scholz, cujo governo pretende reduzir para metade a ajuda militar bilateral à Ucrânia em 2025.