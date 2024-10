Jornal revela a vida pacata do filho de Osama Bin Laden no interior da França, de onde foi expulso

'Muito legal e discreto'

O gerente de um restaurante frequentado por Omar o define como um homem "muito legal e discreto" e salienta que as pinturas dele são "serenas e tranquilas, ao contrário do que foi a sua infância". Mas um tuíte publicado por Omar em 2023 pode ter colocado um fim a esta vida francesa: a Justiça avalia que o comentário, depois apagado, foi apologia ao terrorismo, o que levou as autoridades policiais a proibirem o seu retorno à França.

Na mensagem no X, Omar homenageou o pai: "A história só é escrita com o sangue dessas pessoas", escreveu, na rede social. "Para contar a história desses mártires que fizeram história, construíram nações e trouxeram glória, o sangue é a tábua de salvação de nossa fé até o Dia do Julgamento. Descanse em paz", concluiu.

Omar sempre alegou não ter publicado a mensagem e afirma que a sua conta na rede social foi pirateada. "Ele tem um discurso de paz. Ele condena completamente o terrorismo", defendeu o vendedor, em entrevista ao Parisien.

Ao saber de uma ordem de expulsão do território francês, emitida em outubro doo ano passado, ele deixou voluntariamente o país e, desde dezembro, vive no Catar. Omar Bin Laden nasceu na Arábia Saudita e viveu os primeiros anos principalmente no Sudão e no Afeganistão. Após se afastar do pai, passou por vários países árabes até chegar à França em 2016.

Ele nunca quis mudar de nome. "Eu assumo quem sou", declarou em entrevista à imprensa francesa, quando dizia ter encontrado a paz na Europa. "Poderia ter me estabelecido em vários países europeus, mas preferi a França, onde a segunda religião é o Islã. Sinto que na França, como muçulmano, posso praticar o Islã sem problemas", declarou, em 2022.