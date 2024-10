Kamala Harris aposta em podcasts e programas de TV para alcançar eleitorado jovem e feminino

"Um plano que me parece lógico", afirmou ao site MSNBC a ex-porta-voz da Casa Branca Jean Psaki, rebatendo críticas dos republicanos, segundo quem Harris preferiria responder a perguntas fáceis. Para a analista política, as questões que a líder democrata vem abordando em suas entrevistas "são muito mais preciosas" que os assuntos tratados nas mídias tradicionais.

Sexualidade e saúde mental

No podcast "Call Her Daddy", no domingo (6), Kamala falou sobre sexualidade e saúde mental, sem deixar de comentar sobre um assunto tabu nos Estados Unidos, o acesso ao aborto, restringido pela Suprema Corte americana em 2022. A vice-presidente também aproveitou para apontar que seu rival, o candidato republicano Donald Trump, prometeu recentemente que se for eleito será "o protetor das mulheres", mas nomeou, durante seu mandato, três juízes conservadores que votaram pelo cancelamento do decreto Roe vs. Wade, que permitia que mulheres interrompesses gestações indesejadas.

A participação de Harris em "Call Her Daddy" ganhou um imenso destaque nas mídias americanas, com uma apresentação descrita como "descontraída" e "serena". A imprensa dos Estados Unidos também foi unânime em observar o poder de alcance do podcast, o segundo mais ouvido no Spotify americano em 2023, e o primeiro na preferência da audiência feminina no país.

Já na rádio Sirius XM, a candidata democrata escolheu um tom ainda mais pessoal, abordando a relação com sua mãe, que faleceu em 2009. Harris contou ainda sua rotina de exercícios físicos pela manhã e sua admiração pelo piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton. A desenvoltura foi tamanha que Harris foi classificada de "genial" pelo apresentador Howard Stern.

Trump investe em eleitorado masculino e conservador

Harris não é a única a investir em outras formas de alcançar seu público alvo. Seu rival Donald Trump também vem aparecendo em podcasts populares entre o público conservador, principalmente os ouvidos por homens.