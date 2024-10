Moçambique apura votos de eleição presidencial sob tensão por possibilidade de violência política

No dia da votação, foram relatadas irregularidades: eleitores vistos com duas cédulas, outras pré-preenchidas a favor de Frelimo foram interceptadas, assessores da oposição na porta das seções eleitorais e seções eleitorais que fecharam apesar de as pessoas na fila insistirem que haviam chegado a tempo. Mas não houve registro de violência ou incidentes graves, de acordo com a CNE ou com os observadores.

"É principalmente agora que a fraude vai começar, com a divulgação gradual dos resultados", enfatizou um analista que insistiu em permanecer anônimo. "Se Venâncio mostrar uma liderança sólida, a situação se tornará tensa muito rapidamente", acrescentou.

Durante as eleições municipais do ano passado, a oposição denunciou "fraude". O presidente ainda no cargo, Filipe Nyusi, pediu na quarta-feira uma eleição "calma", solicitando a todos que evitem "anunciar os resultados antecipadamente".