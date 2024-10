Sofrendo de síndrome rara que causa fortes dores, Rafael Nadal anuncia que deixará as quadras

"Que carreira, Rafa!" reagiu Roger Federer, amigo e adversário nas quadras, que há dois anos anunciou sua aposentadoria no Instagram. "Obrigado pelas lembranças inesquecíveis e todas as suas conquistas no jogo que amamos. Foi uma grande honra".

Diversas personalidades, do mundo do tênis, e de outros esportes, homenagearam Nadal. "Sua dedicação, sua paixão e seu incrível talento inspiraram milhões de pessoas em todo o mundo", disse Cristiano Ronaldo, ex-astro do Real Madrid, que venceu cinco vezes a Bola de Ouro e de quem "Rafa" é fã.

A última partida de Nadal foi nos Jogos Olímpicos de Paris, na quadra de Roland-Garros, onde fez história e foi homenageado com uma estátua. Ele foi eliminado no torneio de simples por Novak Djokovic por 2 sets a 0.

Nascido em 3 de junho de 1986 em Manacor, na ilha de Maiorca, Rafael Nadal abandonou o futebol ainda jovem pelo tênis, e foi orientado durante a maior parte de sua carreira por seu tio Toni. O atleta venceu Roland-Garros 14 vezes em 19 participações, o que lhe valeu o título de "Rei do Saibro". Ele estabeleceu vários recordes ao vencer 112 partidas, sofrendo apenas quatro derrotas e uma desistência no torneio que o consagrou.

Nadal e Djokovic são os únicos jogadores na era Open (desde 1968) a terem vencido pelo menos duas vezes cada um dos quatro torneios do Grand Slam. O espanhol protagonizou algumas das finais mais memoráveis do circuito. Entre elas, a do Aberto da Austrália quando Melbourne, ele perdeu a final mais longa já disputada em 2012 contra Djokovic (5 horas e 53 minutos). Em Wimbledon, ele colocou um fim à sequência de cinco títulos de Federer em 2008.

Escolhido como um dos últimos atletas a carregar a tocha olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 26 de julho, Rafael Nadal sempre disse que o tênis não é a coisa mais importante de sua vida. Ele agora poderá se dedicar a Xisca, com quem se casou em 2019, e ao filho Rafael, nascido em 8 de outubro de 2022.