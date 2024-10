UE abre ponte aérea humanitária para levar ajuda ao Líbano; primeiro voo deve aterrissar nesta sexta

Desde então o bloco continua dividido em relação a Israel. Os países da UE assumiram posições pró-Israel como Áustria e Hungria, ou pro-Palestina, como Bélgica e Espanha. Aliás, esta semana, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz, descreveu a ofensiva israelense no Líbano como uma "invasão". Sanchéz afirmou que a comunidade internacional "não pode ficar indiferente" a esta situação e deplorou "a falta de acordo" sobre a questão dentro da União Europeia.

Conferência internacional para o Líbano

A França vai organizar uma conferência internacional em apoio à população e à soberania do Líbano, no dia 24 de outubro em Paris. Esta conferência ministerial vai reunir os Estados parceiros do Líbano, a ONU, a União Europeia, as organizações internacionais, regionais e da sociedade civil, e tem como objetivo mobilizar a comunidade internacional para responder às necessidades de proteção e ajuda de emergência para os libaneses.

Além disso, pretende identificar maneiras de como apoiar as instituições do país, em particular as Forças Armadas Libanesas, e garantir a estabilidade interna do país. Baseada na resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, a França deve pedir uma solução diplomática para o fim das hostilidades e que permita o retorno seguros das centenas de pessoas deslocadas. Segundo Paris, a eleição de um presidente no Líbano será o primeiro passo para relançar as instituições políticas.