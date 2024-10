Universidades argentinas entram em greve após Milei vetar verbas

O governo argentino conseguiu na Câmara de Deputados ratificar o veto à lei que ampliava o orçamento das universidades públicas e que reajustava os salários dos professores. Com o veto confirmado, o governo do presidente Javier Milei se prepara para enviar ao Congresso um novo projeto que permite às universidades públicas cobrarem pelo ensino a milhares de estudantes brasileiros, entre outros estrangeiros.

Imediatamente após a Câmara de Deputados confirmar o veto à lei de financiamento universitário, os sindicatos responderam com o anúncio de uma greve em todas as universidades públicas do país nesta quinta-feira (10), com o objetivo de "consolidar o plano de luta em defesa do salário e do orçamento".

"Repudiamos os deputados que votaram contra o mandato popular de defender a universidade", diz, em nota, a Frente Sindical de Universidades.