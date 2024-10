Videogame baseado em clássico da literatura alavanca turismo em província da China

A província de Shanxi, no leste da China, experimentou um boom econômico e turístico desde o lançamento de um videogame, Black Myth: Wukong, em 20 de agosto. O jogo "Mito Negro", em tradução livre, é baseado no clássico romance chinês "Journey to the West" e acompanha um macaco antropomórfico inspirado em Sun Wukong, o herói do romance, em cenários tradicionais autênticos.

Clea Broadhurst, enviada especial da RFI à província de Shanxi com Xiangyuan Chi

"Journey to the West" é uma das obras literárias mais populares do Leste Asiático. Adaptada inúmeras vezes para o cinema, a televisão e o teatro, Sun Wukong, o macaco e seu cajado, chegaram ao ocidente sob a forma de Son Gokû, o protagonista de Dragon Ball. Ambientada no século 16, durante a dinastia Ming, a obra é atribuída a Wu Cheng'en.