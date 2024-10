Macron defende permanência da série 'Emily em Paris' e prefeito de Roma reage

Philippine ainda disse ser fã da cantora Ivete Sangalo, e que enquanto estava no Brasil, ouvia a Banda Eva, que na época era liderada pela cantora baiana. E perguntou: "Por que não Emily no Rio"?, prometendo "argumentar" com a produção da série sobre as belezas do Brasil.

Em outra entrevista, para o canal CNN, Philippine disse que "Emily era muito organizada" e que poderia ter um choque cultural no Rio.

Recentemente, a atriz francesa filmou no Brasil. Ela atua no filme "Cem dias", do cineasta brasileiro Carlos Saldanha (diretor de "Rio" e a "Era do Gelo"). O filme é uma cinebiografia do velejador Amyr Klink, com o ator Felipe Bragança no papel principal.

O longa-metragem, que conta a história real do explorador brasileiro, a primeira pessoa a atravessar o oceano Atlântico Sul em uma embarcação a remo, teve cenas rodadas em Paraty, no Rio de Janeiro. O feito aconteceu em 1984, quando Amyr saiu de Luderitz, na Namíbia, chegando a Salvador.

(Com AFP)