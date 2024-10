"É uma valorização do papel das mulheres na causa social", diz irmã Rosita sobre prêmio da ONU para refugiados

A história de irmã Rosita com a causa migratória começou no final dos anos 1970, quando, a pedido da superiora de sua congregação, ela passou a estudar e se dedicar ao tema das migrações.

Inspirada pelos ensinamentos de São João Batista Scalabrini, fundador da ordem, e pelas primeiras irmãs da congregação, ela fundou o Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH), em 1986. Desde então, sua atuação ajudou refugiados de mais de 70 países, oferecendo apoio em áreas fundamentais como regularização de documentos, abrigo e inclusão no mercado de trabalho.

Em sua trajetória, muitas histórias a marcaram profundamente, como o caso de uma família síria que, ao chegar ao Brasil, enfrentou tantas dificuldades que cogitou retornar à zona de guerra. "Eles me disseram que talvez fosse melhor morrer com uma bomba do que enfrentar os desafios aqui. Mas, com o tempo e o apoio, eles conseguiram se reinventar e hoje estão felizes no Brasil", relembra irmã Rosita.

Prêmio "para o Brasil"

Sobre as necessidades mais urgentes dos refugiados, a religiosa destaca que, além de garantir alimentação e abrigo nos primeiros momentos, é crucial oferecer acesso ao mercado de trabalho e às políticas públicas, como educação e saúde. Para ela, o Brasil ainda precisa avançar muito nas políticas de integração, que são tão importantes quanto o acolhimento inicial. "Temos leis avançadas, mas precisamos de políticas de integração mais efetivas. Acolher é importante, mas a integração é fundamental", afirma.

Irmã Rosita também destaca que o Brasil está no processo de elaboração de uma política nacional de migrações e refúgio, e vê com esperança o avanço desse projeto, especialmente com a realização da Conferência Nacional de Migrações e Refúgio. "Esperamos que no próximo ano tenhamos essa política aprovada. Será um passo importante para garantir uma postura clara e consistente do país em relação aos refugiados e migrantes", avalia. "