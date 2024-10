Morre Antonio Skármeta, autor do romance "O carteiro e o poeta", adaptado para o cinema

Entre suas obras destacam-se "El entusiasmo", "Desnudo en el tejado" e "El baile de la victoria".

Mas a história fictícia da amizade de um carteiro com o poeta Neruda em Isla Negra, publicada inicialmente em 1985, ganhou vida própria.

Foi levada ao teatro e ao cinema em várias versões, e, em vista do sucesso do filme de Michael Radford, que ambientou a história na Itália, o romance foi rebatizado como "O carteiro e o poeta".

Skármeta será velado na sede do Teatro Nacional Chileno, ao lado do palácio presidencial de La Moneda, no centro de Santiago.