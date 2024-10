Advogada de Mbappé vai registrar queixa por calúnia após investigação de estupro na Suécia

É forte a repercussão da acusação de estupro contra o jogador francês Kylian Mbappé. A advogada do atacante anunciou na terça-feira (15) sua intenção de registrar uma queixa por calúnia após a abertura de uma investigação na Suécia.

"O caso Mbappé" é a manchete do jornal Le Parisien que estampa sua capa com uma foto da estrela do Real Madrid. O enviado especial do diário a Estocolmo refez todos os trajetos do jogador durante as menos de 48h que ele passou na capital sueca na semana passada.