Autor de 'Gomorra' fica de fora de Feira de Frankfurt e denuncia 'intimidação' de governo italiano

Outros temas deverão dominar a maior feira editorial do mundo, com mais de mil autores e palestrantes programados em cerca de 650 eventos em quinze palcos diferentes.

Um grande espaço será dedicado à literatura do "novo adulto" e do "novo romance", versão 2.0 do romance "água com açúcar", rico em subgêneros com nomes muitas vezes extravagantes, como "Romantasy" - a meio caminho entre o romance e a fantasia - ou "dark college", com intrigas envolvendo estudantes universitários.

Estes gêneros literários tornaram-se essenciais para os jovens leitores, sobretudo graças à rede social TikTok, na qual os autores lançam suas obras e recebem opiniões dos leitores.

A inteligência artificial também estará no centro da feira do livro de Frankfurt, com várias conferências que abordam os receios do setor diante da avalanche de livros de baixo custo escritos por algoritmos ou dos temores de violação de direitos autorais.

"Em relação aos direitos autorais, é uma grande bagunça", opina Jürgen Boos.

Autores proeminentes como John Grisham e Jodi Picoult processaram recentemente a OpenAI, acusando a empresa americana de usar ilegalmente seus trabalhos para alimentar sua interface ChatGPT.