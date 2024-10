Primeiros imigrantes detidos no mar da Itália chegam à Albânia dentro de acordo de terceirização de refugiados

Os primeiros migrantes detidos em águas italianas chegaram na quarta-feira (16) à Albânia, cumprindo o acordo de terceirização de acolhimento de requerentes de asilo assinado entre Roma e Tirana. Esta é a primeira vez que um país da União Europeia externaliza a gestão da imigração.

Pouco antes das 10 horas da manhã (5 horas em Brasília), os 16 homens com nacionalidade do Egito e de Bangladesh desembarcaram do navio da Marinha italiana Libra, no porto de Shengjin, no norte da Albânia. A viagem durou mais de 36 horas.

Cerca de quinze pessoas esperavam por eles, apesar da proibição total de entrada no porto. Os migrantes foram escoltados pela polícia italiana, em pequenos grupos, até os portões do centro construído no local para recebê-los, decorados com bandeiras italianas e europeias.