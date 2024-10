Caso de ciclista que morreu após ser volutariamente atropelado por motorista em Paris choca a França

Os jornais franceses desta quinta-feira (17) repercutem um caso de violência no trânsito que chocou a França. Em pleno horário de pico, após um bate-boca, um ciclista foi voluntariamente atropelado por um motorista e morreu no oeste de Paris no início desta semana.

A morte do parisiense Paul Varry, de 27 anos, militante defensor da bicicleta como meio de transporte, suscita emoção e revolta na França. Testemunhos da cena na terça-feira (15) no 8° distrito de Paris, bairro nobre da capital, dizem ter ficado horrorizados com o que viram.

O jornal Libération destaca que a briga teria começado um pouco antes das 18h, horário de forte circulação na capital francesa. O motorista, um homem de 52 anos, cortou a passagem do jovem ciclista, bloqueando seu acesso à ciclovia e levado à sua queda. Irritado, Paul teria dado um soco no capô do carro, iniciando um bate-boca com o homem ao volante. "Um desentendimento comum no trânsito parisiense", mas que desta vez teve um trágico fim, salienta Libération.