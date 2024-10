Centenas de fãs passam a noite em vigília em Buenos Aires para se despedir de Liam Payne

As demonstrações espontâneas de carinho se multiplicaram na cidade. Aos poucos, a calçada em frente ao hotel, onde o cantor e compositor se hospedava, tornou-se um altar. No velório improvisado, as velas e as flores eram acompanhadas de canções emblemáticas, como se fossem orações.

Para a repentina despedida, vieram fãs de vários lugares do mundo. As brasileiras Ana Laura Gomes Ferruci, de 23 anos, e Letícia Chagas Margotto, de 24 anos, estudantes de Medicina em Buenos Aires, vieram assim que souberam da notícia.

"Eu estava num congresso de cardiologia. A primeira coisa que pensei foi vir para cá porque a ficha não caía. É muito emocionante. É uma tristeza profunda", desabafa Ana Laura à RFI.

"Eu sinto que a ida do Liam vai deixar um buraco muito grande. Comecei a gostar deles com 12 anos de idade. Tenho certeza que não vai ser a mesma coisa escutar a música dele depois do acontecido hoje", lamenta.

Para Letícia, a perda de Liam Payne é comparável a de outro britânico famoso. "Eu sinto como uma parte da minha adolescência indo embora. A gente tem sempre nossos artistas de referência. A One Direction, com certeza, foi parte da minha vida. E eu acho que, como analogia, assim como qualquer Beatlemaníaco sentiu a falta do John ou de qualquer outro Beatle, para a gente, perder o Liam da One Direction é perder, literalmente, a direção que a banda dava na nossa vida. É muito forte, eu acho", reflete Letícia à RFI.

"A música dele é a trilha sonora da minha vida, desde quando eu tinha 10 anos de idade na frente do hotel deles, no Rio de Janeiro, esperando pelo show da banda", recorda.