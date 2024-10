União Europeia e advogados de Angola condenam violência pós-eleitoral em Moçambique

"Não há dúvida, foram as forças especiais que mataram Elvino com 25 tiros", disse o carismático opositor em um vídeo transmitido ao vivo, nesta terça-feira, no Facebook. "Não tem nada a ver com um caso passional, é um crime cometido pelas forças de defesa e segurança", afirmou, acusando a polícia de vincular o duplo homicídio a um acerto de contas de um marido ciumento.

Venâncio, como é chamado por seus jovens eleitores, e outros dois candidatos de oposição disputaram a presidência contra o representante do partido marxista Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), Daniel Chapo, de 47 anos. A Frelimo está no poder há meio século e enfrenta crescente insatisfação da população devido à pobreza endêmica no país.

O dissidente do Renamo alega vitória na eleição presidencial. Com o assassinato de seu advogado, Venâncio convocou a população a paralisar o país durante dois dias a partir de quinta-feira (24), quando está prevista a publicação dos resultados do pleito. Segundo o opositor, há clima e atmosfera para "uma oportunidade revolucionária" em Moçambique.

Repressão a protesto deixa feridos em Maputo

A segunda-feira (21) foi marcada por protestos e uma onda de repressão que deixou pelo menos 16 pessoas feridas em Maputo. Após o duplo assassinato de sábado, Venâncio convocou uma greve geral, mas recomendou a seus apoiadores que ficassem em casa. Os que foram às ruas foram duramente reprimidos com bombas de gás lacrimogênio. A sigla Renamo criticou a violência e a brutalidade policial sobre cidadãos indefesos.

"Assistimos ontem a cenas impensáveis numa democracia: cidadãos exercendo o seu direito de se expressar e manifestar sendo tratados com brutalidade e repressão policial. Quando pessoas saem às ruas para reivindicar os seus direitos, clamar por mudanças ou simplesmente expressar as suas opiniões, não estão apenas cumprindo um dever cívico, mas exercendo um direito conquistado com o sacrifício de filhos e filhas desta pátria", declarou o porta-voz da legenda, Marcial Macome.