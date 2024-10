Eleições americanas: entre Trump e Harris, qual favorece mais a economia do Brasil?

A maior diferença é que Donald Trump assume o viés protecionista do seu programa de governo: planeja impor taxas pesadas sobre determinadas importações, que chegariam a até 60% sobre os produtos fabricados na China. No seu primeiro governo, o republicano lançou uma guerra comercial com o concorrente asiático e adicionou 25% de sobretaxas às mercadorias chinesas.

Um eventual segundo mandato Trump tende a ser ainda mais protecionista, avalia Luís Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, em São Paulo - e o Brasil estaria à mercê das consequências indiretas dessas medidas:

"Tem estudos que mostram que o crescimento da economia chinesa poderia reduzir 2 pontos percentuais. Qualquer coisa que aconteça com a China acaba tendo impacto sobre países emergentes exportadores de commodities", afirma. "Eu acho que por conta desse aspecto específico, a Kamala Harris seria mais favorável para o Brasil", avalia Leal.

Comércio bilateral

O impacto direto na relação bilateral é menos claro. Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações brasileiras, incluindo alguns itens industrializados como aço e laminados, que já foram alvo de alta de tarifas alfandegárias no primeiro governo Trump. Mas se novas medidas se concentrarem na China, poderia haver espaço para aumentar a participação brasileira no mercado americano, atualmente de apenas 1,2%, segundo números da ApexBrasil (Agência de Promoção de Exportações e Investimentos).

Em 2023, a corrente de comércio foi de quase US$ 75 bilhões - valor que representa uma pequena fração das transações americanas, de mais de US$ 7 trilhões. "O Brasil está longe de ser um parceiro super-relevante para os Estados Unidos. Antes do Brasil, é muito mais importante China, Europa, México, Canadá, países do lado dos Estados Unidos", destaca o economista William Castro Alves, estrategista- chefe da corretora Avenue, em Miami. "Muito se fala que o Trump pode ser ruim e a Kamala pode ser mais favorável, mas dentro da pauta dos candidatos, seja quem quer que seja e mesmo se for o Trump, o Brasil não está na prioridade. Quando o Trump fala em 'make America great again', ele está muito mais se endereçando à China e ao próprio México", lembra.