Canadá freia imigração e reduz em 21% cota de residentes permanentes a partir de 2025

Diante de uma opinião pública cada vez mais reticente em relação à imigração, o governo de Justin Trudeau decidiu reduzir temporariamente a cota de residentes permanentes no país em 21% a partir do próximo ano. O objetivo é "estabilizar nosso crescimento demográfico", disse o primeiro-ministro canadense na quinta-feira (24). De acordo com uma pesquisa, mais da metade dos canadenses acredita que os altos índices de imigração prejudicam a nação.

O Canadá está mudando de rumo. Tradicionalmente visto como uma terra acolhedora para imigrantes, o país anunciou uma redução "considerável" de 21% na cota de residentes permanentes que receberá a partir de 2025. "A imigração é essencial para o futuro do Canadá, mas deve ser controlada e sustentável", declarou o primeiro-ministro Justin Trudeau, enfatizando que essa redução "significará uma pausa no crescimento populacional nos próximos dois anos".

Isso ocorre depois de várias rodadas de restrições com o objetivo de conter os níveis recordes de imigração (98% de crescimento em 2023), que levaram a população a mais de 41 milhões no início do ano, muito acima dos cerca de 35 milhões de uma década atrás.