Candidata a Miss França 2025 é vítima de ataques racistas nas redes sociais

Sabah Aib, francesa de descendência norte-africana, anunciou ter sido alvo de "ataques" racistas nas redes sociais desde a sua escolha para representar a região Nort-Pas-de-Calais (norte), no concurso Miss França 2025, no sábado (19). "Minhas origens fazem parte da minha história, mas não definem quem eu sou", disse.

A joven de 18 anos revelou na noite de quarta-feira (24) em sua conta no Instagram que estava "enfrentando uma onda de ódio racista nas redes sociais" devido à sua ascendência. "Estes ataques são apenas um reflexo da ignorância e da inveja", escreveu.

Logo após sua escolha para representar sua região durante a competição nacional no dia 14 de dezembro, Sabah Aib começou a receber mensagens racistas. "Meu nome faz parte da minha identidade e não tem nada a ver com a minha nacionalidade. A França é um país multicultural e ter um nome que vem de outro lugar não muda o fato de ser francesa", respondeu ela na sua conta do Instagram.