Apesar da guerra, economia israelense se mantém estável, analisa revista francesa

Já Nouvel Obs, em editorial, questiona até onde vai o conflito, depois de Israel ter eliminado vários líderes ligados ao Hezbollah nas últimas semanas. Benjamin Netanyahu conseguiu se reposicionar no centro do jogo, mas qual a sua visão do "depois"? Continuar a guerra poderia ser uma escalada desnecessária, avalia a revista.

O Hezbollah "também terá que revisar sua estratégia e até mesmo sua razão de existir", acrescenta Nouvel Obs.

Le Point analisa as consequências do conflito para o Irã. "A teocracia que deseja apagar Israel do mapa mundial está fragilizada, e sua estratégia encontra-se em um impasse", diz em editorial, lembrando que Ali Khamenei, líder supremo da República Islâmica do Irã desde 1989, já tem 85 anos e seu reinado se aproxima do fim.

Depois de derrotar o Hezbollah e decapitar o Hamas, Israel pode ser tentado a aproveitar a vantagem para enfraquecer o Irã. Os reveses sofridos por seus aliados forçaram o Irã a entrar diretamente na arena. "Ao se expor dessa forma, a República Islâmica apenas exibiu sua fraqueza militar e, portanto, sua vulnerabilidade", escreve Le Point.

O que a república dos aiatolás vai fazer quando chegar a prometida retaliação anunciada por Israel? Assim como Nouvel Obs, Le Point também especula se, acuado, o Irã vai apelar para o uso de armas nucleares.