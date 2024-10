Beyoncé discursa a favor de Kamala Harris e defende direito ao aborto no Texas

O Texas é o "marco zero na luta pela liberdade reprodutiva porque é o local de uma das proibições ao aborto mais restritivas do nosso país", denunciou Kamala. "Mais de 20 estados proíbem o aborto por causa de Trump. Uma em cada três mulheres americanas vive num Estado onde Trump proibiu o aborto, como o Texas", reiterou a vice-presidente, em referência à indicação de juízes conservadores à Suprema Corte pelo republicano durante seu mandato, que suscitou no cancelamento do direito à interrupção voluntária das gestações em nível nacional.

Trump volta a atacar imigração

Um pouco antes do discurso de Beyoncé, Trump também realizou um comício no Estado natal da cantora. A exemplo dos últimos dias, o republicano não poupou críticas à sua rival: "Kamala está no Texas para aparecer com celebridades 'woke'. Mas ela não se reunirá com nenhuma das vítimas de crimes cometidos por migrantes", disse.

Para Trump, o Texas também é um local de preocupação, mas de outro tipo. "Estamos aqui hoje, neste grande Estado, que sob Kamala Harris, se tornou o marco zero para a maior invasão de fronteira da história do mundo", disse na cidade de Austin.

O republicano voltou a acusar sua adversária de "importar gangues de migrantes". Trump ainda afirmou, pelo segundo dia consecutivo, que os Estados Unidos são "uma lata de lixo para que o resto do mundo jogue as pessoas que não quer". O magnata ainda prometeu acabar com esta situação, caso vença as eleições, com "a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos".

Comícios em Michigan e Nova York

A dez dias das eleições, o sábado de Kamala Harris e Donald Trump será marcado por comícios de ambos em um Estado chave na corrida: o Michigan. A democrata contará com um apoio de peso, o ex-presidente Barack Obama. No domingo (27), o líder republicano promete realizar um discurso histórico em Madison Square Garden, em Nova York.