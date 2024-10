Eleições na Geórgia não se resumem a voto "a favor da UE ou da Rússia", diz especialista

As pesquisas mais recentes mostram que uma aliança inédita dos partidos da oposição pode derrotar o Sonho Georgiano, legenda conservadora do magnata Bidzina Ivanishvili, que comanda o país há cerca de uma década.

As forças de oposição conseguiram chegar a um consenso e estabeleceram uma frente inédita contra o governo, formada, entre outros, pelo Movimento Nacional Unido do ex-presidente detido Mikheil Saakashvili. Mas o resultado é imprevisível devido ao elevado número de pessoas que se recusaram a responder às pesquisas ou se declararam indecisas.

A União Europeia (UE) já alertou que o resultado da votação para renovar as 150 cadeiras do Parlamento determinará as chances de adesão da Geórgia ao bloco, um objetivo que está na Constituição do país.

Em caso de vitória, a aliança da oposição promete aprovar reformas eleitorais e judiciais, além de revogar diversas leis promulgadas recentemente. A intenção é formar um governo de coalizão e organizar novas eleições no prazo de um ano.

Imigrantes se mobiilizam no exterior

Em entrevista à RFI, o especialista em investimentos Paata Gugulash Vili falou sobre a mobilização da comunidade georgiana na França, pró-Europa. "O governo está tentando impedir os imigrantes de votar. Estamos organizando as comunidades georgianas em vários países. Na França, por exemplo, só dá para votar no Consulado", disse. Segundo ele, um ônibus foi disponibilizado para levar eleitores de Lyon a Paris.