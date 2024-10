Expo Favela se torna vitrine internacional de periferias mundiais em Paris

"A gente tem que mostrar que tem potências, que tem pessoas com potencial muito grande também nas favelas, nas banlieues, e isso pode ser na França, no Japão, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Existem bairros onde as pessoas são mais desfavorecidas, e essa exposição coloca isso em evidência", argumenta Montagne.

O senador Aloysio Nunes, chefe do escritório da Apex na Bélgica, também esteve presente na abertura do evento. "Uma das linhas prioritárias do trabalho da Apex é a promoção das pequenas e microempresas. Aliás, em grande parte, dirigidas por mulheres. Essas pequenas empresas compõem um tecido muito rico de matéria, de inovação, de diversidade. E a Apex apoia essas empresas, no sentido de buscar investimentos para elas, e colocá-las em contato com investidores. Este evento aqui em Paris é feito principalmente com esse objetivo", detalhou.

"Está havendo uma mudança no mundo inteiro, no Brasil, na França. Uma mudança no mundo do trabalho não é apenas o avanço da digitalização de todos os produtos, mas também da inteligência artificial. A globalização fragilizou muito o modo tradicional de se trabalhar, especialmente o trabalho assalariado", sublinha o ex-chanceler brasileiro.

"Surgiram novas formas que as pessoas encontraram para ganhar a vida, e essas pequenas empresas nas periferias são um exemplo nítido dessa reação a uma mudança que está ocorrendo. As periferias e as favelas eram reservatórios de mão de obra, com trabalho seriado de baixa qualificação. Hoje, são centros de criação, de luta, de inovação e, é claro, vivem em um ambiente de muita dificuldade, que é mais ou menos comum nas grandes cidades do mundo, tanto na França, em Paris, como em Londres, Nova Iorque, São Paulo e Rio de Janeiro", afirma Nunes.

O fundador da Cufa, Celso Athayde explicou a escolha de Paris para iniciar a internacionalização da Expo Favela. "Hoje, nós estamos em 51 países, e a Cufa já estava aqui com a Karina [Tavares], realizando também um trabalho. Quando começo a ver na televisão os conflitos e as reivindicações, sobretudo dos jovens da grande Paris, percebo que aquele cartão postal que sempre consumimos sobre a capital francesa não é somente aquilo que imaginamos. Começamos a ver que realmente existe uma série de pessoas inquietas e que ali há uma necessidade de evolução; do contrário, vamos entrar em um colapso mundial", sublinha Athayde.

Athayde também evocou a construção de oportunidades para essas populações. "Acho que, ao remover essa cortina e mostrar que Paris tem uma outra face que precisa ser vista, estamos, na verdade, dizendo que essa cortina precisa ser retirada do mundo inteiro. A ideia não é mostrar fragilidades, dificuldades ou carências de lugar nenhum, mas sim mostrar que, se existe riqueza, também existem pessoas nas periferias e favelas que vivem em desvantagem econômica nesses lugares ricos. Paris e a França não são diferentes", aponta.