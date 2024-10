Israel bombardeia alvos militares no Irã; Teerã afirma ter "direito e dever" de retaliar

Os dois movimentos islamistas se opõem a Israel e estão apoiados financeira e militarmente pelo Irã, que fez do suporte à causa palestina um dos pilares de sua política externa desde a instauração da República Islâmica em 1979.

Teerã apresentou os disparos de 1º de outubro como uma resposta aos bombardeios israelenses contra o Líbano que, no final de setembro, causaram as mortes de um general iraniano e do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah. O regime iraniano também justificou a operação como uma represália ao assassinato em solo iraniano do então líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em 31 de julho, uma ação atribuída a Israel.

(Com informações da AFP)