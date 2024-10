Milhares de pessoas protestam em Londres em apoio a influencer de extrema direita detido

Aos 41 anos, o cofundador da EDL, a "Liga de Defesa Inglesa", e bastante influente nas redes sociais, já havia sido acusado em julho pelas autoridades britânicas de ter provocado os piores distúrbios no Reino Unido em dez anos. Os protestos ocorreram após a morte de três meninas em um ataque com faca em Southport, no noroeste da Inglaterra.

A manifestação deste sábado, planejada antes da detenção de Robinson, foi cercada de um forte esquema de segurança e dezenas de policiais foram mobilizados.

Vários participantes carregavam cartazes com críticas ao primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer e frases de apoio ao ex-presidente americano "Donald Trump 2024" e ao partido de extrema-direita Reform UK. Alguns deles seguravam bandeiras israelenses.

Os ativistas exigiram o retorno do projeto de deportação de migrantes para Ruanda, abandonado pelo Partido Trabalhista britânico, que assumiu o poder em julho, e pediram a suspensão da chegada de barcos à costa inglesa.

Protesto contra facismo

Uma contra-manifestação "antifascista", segundo os organizadores, também foi organizada no sábado pelo grupo Stand Up to Racism, reunindo sindicatos e ONGs.