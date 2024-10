Caminhão bate em ponto de ônibus em Israel e deixa mais de 20 feridos

"Quando chegamos ao local do acidente, vimos um caminhão que havia atingido dezenas de pessoas que saíram de um ônibus e estavam esperando na parada", disse o médico, Elior Yosef, citado no comunicado.

"Oito feridos ficaram presos debaixo do veículo e outros estavam deitados ou em pé ao redor do caminhão", acrescentou. De acordo com imagens da agência AFP, várias ambulâncias foram para o local.

Em um comunicado, o movimento palestino Hamas, que está em guerra com Israel na Faixa de Gaza há mais de um ano, elogiou uma "operação heroica" realizada "perto da sede do Mossad", o serviço de inteligência de Israel. "É uma resposta natural aos crimes da ocupação contra nosso povo palestino em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém", diz o texto.

Ataque com faca na Cisjordânia

O atropelamento coincide com o aniversário, segundo o calendário hebraico, do ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou as guerras em Gaza e no Líbano.

Na Cisjordânia ocupada, um palestino foi morto neste domingo quando tentava atacar um grupo de soldados israelenses com uma faca em Hizma, ao norte de Jerusalém, informou o Exército.