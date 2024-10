Conselho de Segurança da ONU se reúne em caráter de urgência nesta segunda a pedido do Irã

O Egito propõe um cessar-fogo de dois dias em Gaza que envolveria a troca de quatro reféns israelenses por prisioneiros palestinos, disse o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi neste domingo.

Este seria um "pré-requisito" antes de iniciar "dentro de dez dias" as negociações para um "cessar-fogo completo e a entrada de ajuda humanitária" no enclave, acrescentou al-Sisi, sem especificar se apresentou seu plano ao Hamas e a Israel.

Ele falou sobre as negociações durante uma coletiva de imprensa no Cairo ao lado do presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, quando membros do grupo mataram 1.206 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses que incluem reféns mortos em cativeiro.

Das pessoas sequestradas naquele dia, 97 permanecem em cativeiro em Gaza, mas 34 delas foram declaradas mortas pelo Exército.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva no território palestino que já matou mais de 42 mil pessoas, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.