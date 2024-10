Evo Morales, ex-presidente boliviano, diz ter sido alvo de tentativa de assassinato

"Também temos imagens de que, depois do ocorrido, um helicóptero no aeroporto de Chimoré (em Cochabamba) transportava seis pessoas. Não temos certeza se eram militares ou policiais, mas a única coisa que provavelmente queriam é assassinar Evo Morales", disse à AFP Anyelo Céspedes, deputado próximo do ex-presidente.

O ex-presidente é investigado por suposto abuso de uma menor de idade com quem teve uma filha durante seu mandato. O Ministério Público anunciou há algumas semanas que emitiria um mandado de prisão contra o ex-presidente, mas ainda não se pronunciou.

Os partidários de Morales, que exigem o "fim da perseguição judicial" contra seu líder, bloquearam várias rodovias do país desde 14 de outubro. Os cortes nas estradas provocam escassez de combustíveis e aumento dos preços de produtos básicos em várias cidades.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, surpreendeu no sábado ao mudar a cúpula militar do país. Ele pediu aos novos comandantes que garantam o retorno da ordem pública diante dos bloqueios rodoviários.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Produtivo e Economia Plural, os bloqueios já provocaram perdas de quase 1,2 bilhão de dólares (6,85 bilhões de reais).

Disputa eleitoral

Arce e Morales, ex-aliados, estão em uma disputa pela candidatura presidencial governista nas eleições de agosto de 2025, embora apenas o ex-presidente tenha anunciado oficialmente sua intenção de disputar o pleito.