Para Israel, bombardeio contra o Irã foi "poderoso", mas guia supremo iraniano relativiza ataque

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (27) que o bombardeio realizado na véspera contra infraestruturas militares iranianas foi "preciso e poderoso". Um pouco antes, na rede social X, o guia supremo iraniano Ali Khamenei havia relativizado o ataque, o que pode ser um sinal de apaziguamento.

Netanyahu também sublinhou que Israel atingiu "todos os seus objetivos" no sábado (26). O ataque visou locais de fabricação de mísseis no Irã, para destruir armamentos que, segundo o exército israelense, ameaçavam a segurança de seus cidadãos. A operação foi uma resposta aos bombardeios iranianos de 1° de outubro, que pretendiam vingar a morte do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no final de setembro, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em 31 de julho, ambos aliados do Irã.

As declarações do premiê foram feitas durante a cerimônia do primeiro aniversário hebraico do ataque do grupo Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023. Para o líder israelense, o ataque do Irã "fracassou" porque a maioria dos mísseis foi interceptado pelo sistema de defesa do país. "Havíamos prometido que reagiríamos com força e, no sábado pela manhã, cumprimos a nossa promessa", reiterou Netanyahu.