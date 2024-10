Partido do governo vence eleição na Geórgia e oposição denuncia "golpe constitucional"

O partido do governo na Geórgia, Sonho Georgiano, venceu as eleições legislativas realizadas no sábado (26). O anúncio foi feito neste domingo (27) pela Comissão Eleitoral, após a coalizão pró-Europa também ter reivindicado a vitória no pleito. Depois da divulgação do resultado oficial, a oposição denunciou "eleições roubadas" e acusou o governo de dar "um golpe constitucional". Observadores internacionais alertaram para diversas irregularidadese e um "recuo da democracia" no país.

Após a apuração de mais de 99% das seções eleitorais, o Sonho Georgiano, próximo da Rússia, obteve 54% dos votos, contra 37% da coalizão de quatro partidos pró-europeus. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão Eleitoral Central (CEC), Giorgi Kalandarishvili, em uma entrevista coletiva.

"Como mostram os resultados, o Sonho Georgiano assegurou uma sólida maioria" no novo Parlamento, declarou o secretário-executivo do partido, Mamuka Mdinaradze, após a divulgação das primeiras parciais no sábado.