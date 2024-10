Partido governista pode perder maioria no Parlamento pela primeira vez em 15 anos no Japão

A mobilização dos eleitores também parece ter sido afetada pelo escândalo. Duas horas antes do fim da votação, 18h pelo horário local (6h em Brasília), a participação era de 29%, levemente abaixo dos 31,6% registrados no mesmo horário do pleito em 2021, segundo o Ministério do Interior do Japão.

A imprensa local especulou que, em caso de derrota eleitoral, Ishiba poderia até mesmo renunciar imediatamente. Isso o transformaria no primeiro-ministro mais efêmero do Japão pós-guerra.

Oposição aumenta representação no Parlamento

O Partido Democrático Constitucional (PDC), principal força da oposição no Parlamento japonês, aumentou consideravelmente o número de cadeiras no Parlamento. Segundo o canal NHK, a legenda teria conseguido até 191 assentos, segundo uma projeção inicial.

Seu líder, o popular ex-primeiro-ministro Yoshihiko Noda, criticou no sábado (26) "as políticas do PLD que consistem em implementar rapidamente medidas para aqueles que lhes dão muito dinheiro". "Mas aqueles que estão em posições vulneráveis, que não podem doar, foram ignorados", acrescentou o opositor.

Apesar das críticas, o cientista político Masato Kamikubo, da Universidade Ritsumeikan, assinala que a posição de Noda "é bastante similar à do PLD". "É basicamente um conservador", diz. Por isso, "o CDP ou Noda podem ser uma alternativa ao PLD. Muitos eleitores pensam assim", acrescentou.