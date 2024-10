Tempestade Trami deixa mais de 100 mortos nas Filipinas e chega ao Vietnã

Árvores e linhas de energia foram derrubadas na cidade costeira central de Da Nang, de acordo com a mídia estatal. Pelo menos três pessoas morreram.

As autoridades vietnamitas proibiram a navegação de barcos, fecharam quatro aeroportos e retiraram cerca de 25.000 pessoas antes da chegada da tempestade.

Um estudo recente indicou que as mudanças climáticas fazem com que as tempestades na região Ásia-Pacífico se formem cada vez mais perto da costa, se intensifiquem de maneira mais rápida e permaneçam em terra durante mais tempo.

Com informações da AFP