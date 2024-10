China anuncia medidas para aumentar nascimentos, após queda da natalidade em 2023

O Conselho de Estado chinês fez um apelo por esforços para construir "uma nova cultura de casamento e procriação", incentivando o respeito pela procriação, os casamentos na idade apropriada e a divisão de responsabilidades entre os pais no que diz respeito ao cuidado dos filhos.

As medidas propostas incluem a melhoria do seguro maternidade, da licença maternidade, dos subsídios e dos recursos médicos para as crianças. O Conselho também pediu aos governos locais para terem orçamentos especiais para os serviços de acolhimento de crianças e para cobrarem impostos e taxas preferenciais destes serviços.

Da política do filho único à queda da taxa de natalidade

A China acabou com sua política de filho único, que durou 35 anos, em 2015, e tem lutado para aumentar novamente a taxa de natalidade.

A educação é outra área visada, com as autoridades locais convocadas a aumentar o apoio financeiro aos estudantes de famílias desfavorecidas, com uma menção à "ampliação gradual do âmbito da educação gratuita".